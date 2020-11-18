***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 12:57
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889057
BIST
15:491.277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
15:497,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
15:499,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0176
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
15:49462,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,43
|Açılış
|: 462,32
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,26
BIST En Aktif Hisseler15:49
|YYAPI
|1,32
|120.514.018
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.692.228
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.331.606
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|61.201.031
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,58
|375.817.925
|% -8,23
|
|MEPET
|3,17
|43.585.157
|% -7,85
|
|GARAN
|8,62
|5.150.379.070
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,78
|2.351.382.878
|% 4,12
|
|KRDMD
|4,45
|2.222.180.323
|% 6,46
|
|AKBNK
|6,13
|1.334.117.751
|% 2,34
|
|THYAO
|11,61
|1.065.118.978
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,78
|2.351.382.878
|% 4,12
|
|GARAN
|8,62
|5.150.379.070
|% 2,38
|
|KRDMD
|4,45
|2.222.180.323
|% 6,46
|
|SKBNK
|1,48
|415.969.704
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,92
|495.813.654
|% 0,52
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7070
|7,7132
|% 0,18
|
|Euro
|9,1480
|9,1554
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1993
|10,2505
|% 0,26
|
|Frank
|8,4238
|8,4746
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0483
|2,0586
|% 0,08
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-11,54
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-48,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|-49,33
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|-23,86
|
|Çeyrek
|743
|760
|-11,93
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|1,11
|
Seans Raporu
15:49
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16:02EREGL
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15:59ARMDA
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