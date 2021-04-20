***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:14
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929574
BIST
12:361.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,93
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:368,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:369,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
12:36461,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 461,15
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:34
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.677.648
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.669.518
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|KUTPO
|51,30
|48.509.910
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|11.550.747
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.484.343
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.849.375
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|858.790
|% -9,90
|
|GARAN
|7,09
|794.102.605
|% 1,29
|
|EREGL
|18,05
|628.683.504
|% -0,61
|
|PETKM
|6,54
|428.806.453
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,18
|376.642.350
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,83
|257.370.178
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|257.370.178
|% -1,61
|
|TSKB
|1,28
|142.811.998
|% -0,78
|
|GARAN
|7,09
|794.102.605
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|212.374.145
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,09
|91.493.736
|% -1,80
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1264
|8,1304
|% 0,52
|
|Euro
|9,7986
|9,8062
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3275
|11,3843
|% 0,47
|
|Frank
|8,8351
|8,8883
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1594
|2,1703
|% 0,46
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-5,44
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.036
|3.113
|-2,72
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-1,32
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,72
|0,01
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|0,57
|