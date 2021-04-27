***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 11:16
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931249
BIST
12:291.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,55
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:298,2292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0415
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2227
12:299,9388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0694
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9335
12:29471,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,23
|Açılış
|: 471,50
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:29
|LUKSK
|57,75
|5.322.311
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.984
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.649.820
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|37,16
|518.282.631
|% -20,94
|
|DESA
|16,84
|29.805.837
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.785.512
|% -9,64
|
|GWIND
|5,19
|304.770.330
|% -7,65
|
|FRIGO
|39,04
|44.814.575
|% -5,70
|
|EREGL
|19,30
|708.625.370
|% -0,10
|
|THYAO
|12,05
|696.112.402
|% 2,73
|
|SASA
|37,16
|518.282.631
|% -20,94
|
|GARAN
|7,15
|513.974.649
|% 0,14
|
|KOZAL
|109,40
|305.869.075
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,09
|155.137.180
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|513.974.649
|% 0,14
|
|THYAO
|12,05
|696.112.402
|% 2,73
|
|GWIND
|5,19
|304.770.330
|% -7,65
|
|TSKB
|1,22
|50.329.801
|% 0,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2263
|8,2292
|% -0,50
|
|Euro
|9,9301
|9,9388
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,3863
|11,4434
|% -0,68
|
|Frank
|8,9549
|9,0089
|% -0,62
|
|Riyal
|2,1891
|2,2001
|% -0,45
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,20
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-6,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|-7,38
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|-3,57
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,35
|
Seans Raporu
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