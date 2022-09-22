***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 17:23
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064707
BIST
17:383.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 43,29
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
17:3818,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
17:3818,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
17:38988,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,73
|Açılış
|: 988,25
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ULUUN
|25,08
|506.938.124
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.051.793
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|748.547.222
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|71.082.654
|% 9,97
|
|KIMMR
|11,49
|37.128.595
|% 9,95
|
|PINSU
|7,22
|90.101.559
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|128.826.349
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.145.523
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|341.162.350
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|106.852.685
|% -9,78
|
|THYAO
|70,70
|4.407.031.335
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,01
|3.304.960.814
|% 2,82
|
|SISE
|27,24
|3.166.581.907
|% 1,41
|
|YKBNK
|7,06
|2.486.477.746
|% 1,00
|
|AKBNK
|11,50
|2.406.391.353
|% -0,17
|
|EKGYO
|4,01
|3.304.960.814
|% 2,82
|
|YKBNK
|7,06
|2.486.477.746
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,25
|1.329.258.898
|% 7,32
|
|ISCTR
|8,15
|2.098.954.755
|% 2,77
|
|AKBNK
|11,50
|2.406.391.353
|% -0,17
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3505
|18,3602
|% 0,18
|
|Euro
|18,0501
|18,0724
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,6673
|20,7709
|% 0,35
|
|Frank
|18,6448
|18,7571
|% -1,30
|
|Riyal
|4,8650
|4,8894
|% 0,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,23
|
|Altın Gr.
|989
|990
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.682
|6.786
|-10,00
|
|Yarım
|3.256
|3.312
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|1,23
|
Seans Raporu
17:38
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