***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 10:04
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223271
BIST
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12:197.835
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,66
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1928,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1931,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1042
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:191.891,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.891,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:19
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|11.213.679
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,80
|391.394.842
|% 7,38
|
|MRSHL
|2.134,00
|211.172.637
|% 6,59
|
|IZFAS
|10,76
|53.152.139
|% 6,53
|
|LUKSK
|70,50
|6.504.027
|% -9,96
|
|SAMAT
|62,45
|74.115.354
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.795.010
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|THYAO
|253,50
|2.673.315.093
|% 0,90
|
|TUPRS
|151,00
|1.380.244.730
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,12
|1.357.000.340
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,53
|1.321.626.580
|% -4,36
|
|SASA
|48,90
|1.273.674.725
|% 1,87
|
|EKGYO
|7,43
|622.557.277
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,53
|1.321.626.580
|% -4,36
|
|ISCTR
|22,12
|1.357.000.340
|% -2,38
|
|IHLGM
|1,66
|91.795.010
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|195.975.146
|% -0,41
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9225
|28,9279
|% 0,05
|
|Euro
|31,2261
|31,2410
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,2414
|36,4232
|% 0,13
|
|Frank
|32,9636
|33,1621
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6888
|7,7273
|% 0,05
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,95
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,49
|900,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,66
|954,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,06
|75,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,11
|2.032,43
|% 0,66
|