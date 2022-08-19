***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:10
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 728.838.900 197.711.181 456.754.230 112.154.534
Satışların Maliyeti
24 -692.274.374 -190.280.328 -434.223.570 -106.637.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.564.526 7.430.853 22.530.660 5.516.846
BRÜT KAR (ZARAR)
36.564.526 7.430.853 -1.336.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 3.912.280 18.213.054 1.954.776 16.274.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -9.437.638 -5.638.473 -6.595.863 -1.513.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.831.292 17.330.756 15.029.586 18.941.564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 23.395 10.924 0 8.346
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -950.827 0 -475.415
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.854.687 16.390.853 15.029.586 18.474.495
Finansman Gelirleri
29 10.179.475 7.029.301 9.931.355 5.306.813
Finansman Giderleri
29 -9.009.542 -2.321.911 -4.805.429 1.107.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.024.620 21.098.243 20.155.512 24.888.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.603.696 -4.251.181 -2.746.385 -4.344.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.970.957 -1.221.183 -2.221.122 -1.057.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -632.739 -3.029.998 -525.263 -3.286.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,29760000 0,22360000 0,23100000 0,27270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.910.259 22.508.985
Dönem Karı (Zararı)
22.420.924 16.847.062
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.420.924 16.847.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.379.502 -4.292.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 9.329.671 6.356.783
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
206.475 962.859
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 366.149 962.859
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-159.674 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
912.620 -13.682.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 652.851 575.410
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 259.769 -14.258.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.969.737 -1.412.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -1.415.024 -2.510.578
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 6.440.935 1.346.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
923.959 235.662
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-980.133 -484.545
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.380.698 -827.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 4.603.696 4.251.181
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.395 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.395 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 59.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.409.437 10.266.705
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.064 -2.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.672.027 -8.284.212
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -802.554 -5.663.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.869.473 -2.621.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-562.287 -1.700.417
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 -128.021 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -434.266 -1.700.417
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.310.666 -879.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.065.933 521.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.729.283 2.670.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -2.100.928 -2.975.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 10.830.211 5.645.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -54.163 290.951
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-309.674 -247.920
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-309.674 -247.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.769.449 22.679.981
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 22.264.168 20.508.463
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.505.281 2.171.518
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -4.243.673 -4.623.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.858.808 -157.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.858.808 -157.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.209.863 22.821.061
Ödenen Faiz
9-27 -5.511.161 -315.347
Alınan Faiz
9-27 1.415.024 3.427
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.203.467 -156
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.997.646 -1.530.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 108.815 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.815 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -6.106.461 -1.530.076
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.106.461 -1.525.844
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
ç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.518.270 -3.000.693
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.518.270 -3.000.693
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.225 -74.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.325.118 17.903.816
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-36.921.714 -17.288.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.403.404 614.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.479.517 661.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.882.921 1.276.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.882.921 1.479.517
Finansal Yatırımlar
8 114.161 102.097
Ticari Alacaklar
9 52.775.731 47.393.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 40.673.940 40.374.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.101.791 7.019.378
Diğer Alacaklar
10 226.844 148.280
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 128.021 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 98.823 148.280
Stoklar
12 16.416.450 11.105.784
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.476.198 4.244.371
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 883.228 2.439.181
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.592.970 1.805.190
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.953.531 94.723
ARA TOPLAM
81.845.836 64.568.584
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.845.836 64.568.584
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 738.094 254.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 738.094 254.371
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 9.780.000 9.780.000
Maddi Duran Varlıklar
15 663.396.887 534.581.341
Arazi ve Arsalar
15.296.062 15.296.062
Binalar
631.517.848 505.340.844
Tesis, Makine ve Cihazlar
266.261 518.365
Taşıtlar
1.121.929 183.613
Mobilya ve Demirbaşlar
1.503.583 1.693.143
Özel Maliyetler
13.691.204 11.549.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 149.309 209.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.020.109 9.492.561
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
7.955.994 9.419.362
Diğer Haklar
64.115 73.199
Peşin Ödenmiş Giderler
13 16.473 22.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.473 22.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 11.624.460 12.195.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
693.725.332 566.535.323
TOPLAM VARLIKLAR
775.571.168 631.103.907
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.965.510 31.045.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 48.965.510 31.045.731
Banka Kredileri
8 48.842.348 30.912.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
123.162 133.220
Ticari Borçlar
9 26.669.351 18.914.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 873.318 3.125.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 25.796.033 15.789.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.620.472 1.674.635
Diğer Borçlar
138.163.562 106.069.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 117.278.226 94.153.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 20.885.336 11.916.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 1.125.712 498.176
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 1.125.712 498.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.380.852 8.476.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 2.220.863 1.453.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 3.662.289 3.068.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 922.499 588.467
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.739.790 2.480.021
ARA TOPLAM
229.808.611 171.200.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.808.611 171.200.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.390.926 38.145.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 27.390.926 38.145.039
Banka Kredileri
8 27.363.039 38.057.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 27.887 87.054
Ticari Borçlar
9 0 5.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 0 5.612
Diğer Borçlar
10 28.786.315 33.181.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.877.739 21.808.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 6.908.576 11.372.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 3.822.309 4.759.519
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 3.822.309 4.759.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 5.330.949 8.478.935
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.163.236 1.535.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.163.236 1.535.052
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.493.735 86.105.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.302.346 257.306.342
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
478.268.822 373.797.565
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 54.890.413 55.858.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 54.890.413 55.858.011
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 56.110.083 56.830.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.219.670 -972.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 255.233.179 172.935.354
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 255.233.179 172.935.354
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 64.098.430 -2.884.182
Net Dönem Karı veya Zararı
23 22.420.924 66.262.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
478.268.822 373.797.565
TOPLAM KAYNAKLAR
775.571.168 631.103.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391
Transferler
-774.611 -14.891.577 15.666.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.026 32.173.658 16.847.062 48.442.694 0 48.442.694
Dönem Karı (Zararı)
16.847.062 16.847.062 0 16.847.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.026 32.173.658 31.595.632 0 31.595.632
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.502.750 -1.349.176 86.557.316 2.968.274 -3.556.743 16.847.062 237.627.085 0 237.627.085
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.830.189 -972.178 172.935.354 2.968.274 -2.884.182 66.262.506 373.797.565 0 373.797.565
Transferler
-720.106 66.982.612 -66.262.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.492 82.297.825 22.420.924 104.471.257 0 104.471.257
Dönem Karı (Zararı)
22.420.924 22.420.924 0 22.420.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.492 82.297.825 82.050.333 0 82.050.333
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.110.083 -1.219.670 255.233.179 2.968.274 64.098.430 22.420.924 478.268.822 0 478.268.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-247.492 -578.026 95.339 -236.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -309.365 -722.533 119.174 -295.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.873 144.507 -23.835 59.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 61.873 144.507 -23.835 59.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
82.297.825 32.173.658 55.347.321 20.715.973
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 82.297.825 32.173.658 55.347.321 20.715.973
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.050.333 31.595.632 55.442.660 20.479.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.471.257 48.442.694 72.851.787 41.024.314
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
104.471.257 48.442.694 72.851.787 41.024.314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057167
BIST