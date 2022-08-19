***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 728.838.900 197.711.181 456.754.230 112.154.534Satışların Maliyeti24 -692.274.374 -190.280.328 -434.223.570 -106.637.688TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.564.526 7.430.853 22.530.660 5.516.846BRÜT KAR (ZARAR)36.564.526 7.430.853 -1.336.719Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 3.912.280 18.213.054 1.954.776 16.274.836Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -9.437.638 -5.638.473 -6.595.863 -1.513.399ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.831.292 17.330.756 15.029.586 18.941.564Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 23.395 10.924 0 8.346Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 0 -950.827 0 -475.415FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.854.687 16.390.853 15.029.586 18.474.495Finansman Gelirleri29 10.179.475 7.029.301 9.931.355 5.306.813Finansman Giderleri29 -9.009.542 -2.321.911 -4.805.429 1.107.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.024.620 21.098.243 20.155.512 24.888.955Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.603.696 -4.251.181 -2.746.385 -4.344.110Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -3.970.957 -1.221.183 -2.221.122 -1.057.804Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -632.739 -3.029.998 -525.263 -3.286.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845DÖNEM KARI (ZARARI)22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,29760000 0,22360000 0,23100000 0,27270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.910.259 22.508.985Dönem Karı (Zararı)22.420.924 16.847.062Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.420.924 16.847.062Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.379.502 -4.292.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 9.329.671 6.356.783Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler206.475 962.859Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 366.149 962.859Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-159.674 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler912.620 -13.682.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 652.851 575.410Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 259.769 -14.258.180Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.969.737 -1.412.886Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -1.415.024 -2.510.578Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 6.440.935 1.346.575Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri923.959 235.662Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-980.133 -484.545Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.380.698 -827.596Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 4.603.696 4.251.181Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.395 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-23.395 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 59.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.409.437 10.266.705Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-12.064 -2.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.672.027 -8.284.212İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -802.554 -5.663.205İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -5.869.473 -2.621.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-562.287 -1.700.417İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 -128.021 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -434.266 -1.700.417Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.310.666 -879.620Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -1.065.933 521.845Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.729.283 2.670.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 -2.100.928 -2.975.161İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 10.830.211 5.645.239Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -54.163 290.951Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-309.674 -247.920Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-309.674 -247.920Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.769.449 22.679.981İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 22.264.168 20.508.463İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 4.505.281 2.171.518Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -4.243.673 -4.623.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.858.808 -157.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -1.858.808 -157.813Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları62.209.863 22.821.061Ödenen Faiz9-27 -5.511.161 -315.347Alınan Faiz9-27 1.415.024 3.427Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.203.467 -156YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.997.646 -1.530.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 108.815 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri108.815 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -6.106.461 -1.530.076Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.106.461 -1.525.844Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -8.518.270 -3.000.693Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -8.518.270 -3.000.693Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.225 -74.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.325.118 17.903.816Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-36.921.714 -17.288.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.403.404 614.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.479.517 661.460DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.882.921 1.276.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.882.921 1.479.517Finansal Yatırımlar8 114.161 102.097Ticari Alacaklar9 52.775.731 47.393.812İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 40.673.940 40.374.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 12.101.791 7.019.378Diğer Alacaklar10 226.844 148.280İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 128.021 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 98.823 148.280Stoklar12 16.416.450 11.105.784Peşin Ödenmiş Giderler13 5.476.198 4.244.371İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 883.228 2.439.181İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 4.592.970 1.805.190Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 1.953.531 94.723ARA TOPLAM81.845.836 64.568.584TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.845.836 64.568.584DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 738.094 254.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 738.094 254.371Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 9.780.000 9.780.000Maddi Duran Varlıklar15 663.396.887 534.581.341Arazi ve Arsalar15.296.062 15.296.062Binalar631.517.848 505.340.844Tesis, Makine ve Cihazlar266.261 518.365Taşıtlar1.121.929 183.613Mobilya ve Demirbaşlar1.503.583 1.693.143Özel Maliyetler13.691.204 11.549.314Kullanım Hakkı Varlıkları16 149.309 209.032Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.020.109 9.492.561İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar7.955.994 9.419.362Diğer Haklar64.115 73.199Peşin Ödenmiş Giderler13 16.473 22.692İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.473 22.692Ertelenmiş Vergi Varlığı31 11.624.460 12.195.326TOPLAM DURAN VARLIKLAR693.725.332 566.535.323TOPLAM VARLIKLAR775.571.168 631.103.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar48.965.510 31.045.731İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 48.965.510 31.045.731Banka Kredileri8 48.842.348 30.912.511Kiralama İşlemlerinden Borçlar123.162 133.220Ticari Borçlar9 26.669.351 18.914.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 873.318 3.125.531İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 25.796.033 15.789.058Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 1.620.472 1.674.635Diğer Borçlar138.163.562 106.069.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 117.278.226 94.153.055İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 20.885.336 11.916.092Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 1.125.712 498.176Diğer Sözleşme Yükümlülükleri13 1.125.712 498.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 7.380.852 8.476.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 2.220.863 1.453.373Kısa Vadeli Karşılıklar20-21 3.662.289 3.068.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 922.499 588.467Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.739.790 2.480.021ARA TOPLAM229.808.611 171.200.678TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.808.611 171.200.678UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.390.926 38.145.039İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 27.390.926 38.145.039Banka Kredileri8 27.363.039 38.057.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 27.887 87.054Ticari Borçlar9 0 5.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 0 5.612Diğer Borçlar10 28.786.315 33.181.507İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 21.877.739 21.808.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6-10 6.908.576 11.372.539Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 3.822.309 4.759.519Diğer Sözleşme Yükümlülükleri13 3.822.309 4.759.519Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 5.330.949 8.478.935Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.163.236 1.535.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.163.236 1.535.052TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.493.735 86.105.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER297.302.346 257.306.342ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar478.268.822 373.797.565Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 54.890.413 55.858.011Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 54.890.413 55.858.011Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 56.110.083 56.830.189Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.219.670 -972.178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 255.233.179 172.935.354Yabancı Para Çevrim Farkları23 255.233.179 172.935.354Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 64.098.430 -2.884.182Net Dönem Karı veya Zararı23 22.420.924 66.262.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR478.268.822 373.797.565TOPLAM KAYNAKLAR775.571.168 631.103.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391Transferler-774.611 -14.891.577 15.666.188Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-578.026 32.173.658 16.847.062 48.442.694 0 48.442.694Dönem Karı (Zararı)16.847.062 16.847.062 0 16.847.062Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-578.026 32.173.658 31.595.632 0 31.595.632Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.502.750 -1.349.176 86.557.316 2.968.274 -3.556.743 16.847.062 237.627.085 0 237.627.085Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.830.189 -972.178 172.935.354 2.968.274 -2.884.182 66.262.506 373.797.565 0 373.797.565Transferler-720.106 66.982.612 -66.262.506Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-247.492 82.297.825 22.420.924 104.471.257 0 104.471.257Dönem Karı (Zararı)22.420.924 22.420.924 0 22.420.924Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-247.492 82.297.825 82.050.333 0 82.050.333Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.110.083 -1.219.670 255.233.179 2.968.274 64.098.430 22.420.924 478.268.822 0 478.268.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.420.924 16.847.062 17.409.127 20.544.845DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-247.492 -578.026 95.339 -236.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -309.365 -722.533 119.174 -295.631Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler61.873 144.507 -23.835 59.127Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21-31 61.873 144.507 -23.835 59.127Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar82.297.825 32.173.658 55.347.321 20.715.973Yabancı Para Çevrim Farkları23 82.297.825 32.173.658 55.347.321 20.715.973Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.050.333 31.595.632 55.442.660 20.479.469TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.471.257 48.442.694 72.851.787 41.024.314Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları104.471.257 48.442.694 72.851.787 41.024.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057167BIST