***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmaması hususunda Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEPT00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, MEPET, TREMEPT00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEPT00020 0 0B Grubu, MEPET, TREMEPT00012 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun ,Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 66.262.506-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.492.827 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi, 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 2021 MEPET KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.350.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 916.325Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya