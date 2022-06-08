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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2022 14:34
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmaması hususunda Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEPT00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, MEPET, TREMEPT00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEPT00020 0 0
B Grubu, MEPET, TREMEPT00012 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun ,
Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 66.262.506-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.492.827 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi, 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 MEPET KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.350.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 916.325
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya
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Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
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