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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

26.02.2024 09:54
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa Başkanlığı tarafından  şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla..




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251808


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KLSER 82,50 573.364.958 % 10,00  
CMENT 459,25 3.104.071 % 10,00  
DMSAS 6,61 27.242.598 % 9,98  
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Dolar 31,1050 31,1112 % 0,23  
Euro 33,7210 33,7546 % 0,39  
Sterlin 39,3045 39,5017 % 0,25  
Frank 35,1857 35,3976 % 0,29  
Riyal 8,2697 8,3112 % 0,22  
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11:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,82 % 0,66  
Platin 891,71 897,17 % 0,66  
Paladyum 965,45 968,57 % 0,66  
Brent Pet. 80,34 80,34 % 0,66  
Altın Ons 2.034,41 2.034,75 % 0,66  
Seans Raporu 11:27
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