***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.02.2024 09:54
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı tarafından şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251808
BIST
'
11:279.358
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,90
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2731,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0721
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2733,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1320
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:272.036,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,85
|Açılış
|: 2.036,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:27
|NETAS
|86,35
|135.755.641
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|5.512.914
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|573.364.958
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|27.242.598
|% 9,98
|
|AYCES
|1.023,00
|415.100.839
|% -7,92
|
|ARASE
|72,00
|285.596.773
|% -6,01
|
|OZGYO
|6,74
|111.902.862
|% -5,73
|
|UFUK
|244,00
|13.411.027
|% -5,06
|
|ARDYZ
|59,30
|410.185.073
|% -5,04
|
|THYAO
|285,75
|5.500.760.038
|% -0,26
|
|MIATK
|75,55
|2.601.957.602
|% 7,77
|
|ISCTR
|28,36
|2.599.602.150
|% -1,32
|
|EREGL
|46,10
|2.300.759.740
|% -0,86
|
|REEDR
|66,30
|2.145.684.189
|% 9,14
|
|ISCTR
|28,36
|2.599.602.150
|% -1,32
|
|EKGYO
|11,29
|1.027.927.286
|% -2,92
|
|ZOREN
|5,84
|446.724.769
|% -1,35
|
|YKBNK
|23,52
|1.227.632.282
|% -2,81
|
|EREGL
|46,10
|2.300.759.740
|% -0,86
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1050
|31,1112
|% 0,23
|
|Euro
|33,7210
|33,7546
|% 0,39
|
|Sterlin
|39,3045
|39,5017
|% 0,25
|
|Frank
|35,1857
|35,3976
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2697
|8,3112
|% 0,22
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|891,71
|897,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,45
|968,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,41
|2.034,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:43EDATA
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 028, 162 adet işlem
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, YKBNK, AKBNK
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, FROTO
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11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 6 kaybederek (% -0.51 ) 8, 179
-
11:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, PATEK, YAYLA, NETAS, LMKDC, EUYO, PKENT, GEREL, MANAS, KLSER