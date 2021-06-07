***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
07.06.2021 16:58
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2013 06.09.2013 11.04.2014 07.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
18.06.2013
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.09.2013
Davanın Konusu
Alacak
Karşı Taraf(lar)
Otogar Akaryakıt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
Davanın Tutarı
6.390.144,79 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,76 ( Dava karşılığı / Aktif Toplamı)
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/ 388 E. sayılı dosyası
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Açıklama metninde yer almaktadır.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
11.535.000 TL (Dipnot : 20-21)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumsuz
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/ 388 e. sayılı dosyası ile Otogar Akaryakıt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş' ye açılan ve HMK gereği Otogar Akaryakıt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.' nin açmış olduğu karşı davanın birleşmesi nihayetinde 05.07.2018 tarihli karar ile Şirketimiz tarafından açılan davanın reddine ve birleşen davanın kısmen kabulüne 2018/ 683 K. Sayılı ilamı karar verilmiş ve karar Şirketimiz tarafından İstinaf Kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf Mahkemesince tarafların istinaf taleplerinin usule uygun olduğu gerekçesi ile istinaf talebinin reddedilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 2019/ 581 E. ve 2020/ 988 K. Sayılı ilamı taraflarca temyiz edilmiş olup yapılan temyiz incelemesi nihayetinde kararın bozulduğu bilgisi edinilmiş olup henüz Şirketimize gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. Gelişmeler söz konusu olduğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940696
BIST