***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.06.2013 06.09.2013 11.04.2014 07.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi18.06.2013Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.09.2013Davanın KonusuAlacakKarşı Taraf(lar)Otogar Akaryakıt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.Davanın Tutarı6.390.144,79 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,76 ( Dava karşılığı / Aktif Toplamı)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/ 388 E. sayılı dosyasıDavanın Duruşma TarihiAlınan KararAçıklama metninde yer almaktadır.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı11.535.000 TL (Dipnot : 20-21)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumsuzAçıklamalarŞirketimiz tarafından İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/ 388 e. sayılı dosyası ile Otogar Akaryakıt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş' ye açılan ve HMK gereği Otogar Akaryakıt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.' nin açmış olduğu karşı davanın birleşmesi nihayetinde 05.07.2018 tarihli karar ile Şirketimiz tarafından açılan davanın reddine ve birleşen davanın kısmen kabulüne 2018/ 683 K. Sayılı ilamı karar verilmiş ve karar Şirketimiz tarafından İstinaf Kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf Mahkemesince tarafların istinaf taleplerinin usule uygun olduğu gerekçesi ile istinaf talebinin reddedilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 2019/ 581 E. ve 2020/ 988 K. Sayılı ilamı taraflarca temyiz edilmiş olup yapılan temyiz incelemesi nihayetinde kararın bozulduğu bilgisi edinilmiş olup henüz Şirketimize gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. Gelişmeler söz konusu olduğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940696BIST