***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMepet A.Ş. ile Petrol Ofisi A.Ş. arasında Mepet A.Ş.'ye ait olan Selimpaşa Kuzey ve Selimpaşa Güney Akaryakıt istasyonlarının bayilik sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme 27.11.2020-26.11.2023 tarihleri arasından geçerli olup toplam 3 yıllıktır. Sözleşmeye istinaden Selimpaşa Kuzey Akaryakıt İstasyonu için yıllık 2.650.000-TL bedelle, üç yıllık 7.950.000-TL, peşin satış destek primi veSelimpaşa Güney Akaryakıt İstasyonu için yıllık 1.600.000-TL bedelle, üç yıllık 4.800.000-TL, peşin satış destek primi olmak üzereToplamda 12.750.000-TL+KDV peşin satış destek primi 2020/Kasım ayı içerisinde Mepet A.S. Tarafından Petrol Ofisi A.Ş.'ye fatura edilerek tahsil edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874286BIST