***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 18:32
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mepet A.Ş. ile Petrol Ofisi A.Ş. arasında Mepet A.Ş.'ye ait olan Selimpaşa Kuzey ve Selimpaşa Güney Akaryakıt istasyonlarının bayilik sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme 27.11.2020-26.11.2023 tarihleri arasından geçerli olup toplam 3 yıllıktır. Sözleşmeye istinaden Selimpaşa Kuzey Akaryakıt İstasyonu için yıllık 2.650.000-TL bedelle, üç yıllık 7.950.000-TL, peşin satış destek primi ve
Selimpaşa Güney Akaryakıt İstasyonu için yıllık 1.600.000-TL bedelle, üç yıllık 4.800.000-TL, peşin satış destek primi olmak üzere
Toplamda 12.750.000-TL+KDV peşin satış destek primi 2020/Kasım ayı içerisinde Mepet A.S. Tarafından Petrol Ofisi A.Ş.'ye fatura edilerek tahsil edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874286
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,24
|Açılış
|: 468,07
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4891
|7,4935
|% 0,15
|
|Euro
|8,8452
|8,8551
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7134
|9,7621
|% 0,28
|
|Frank
|8,1694
|8,2186
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9901
|2,0000
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında