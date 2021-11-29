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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.11.2021 18:28
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişk


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.350.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 195.910.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEPT00020 1.370.000 2.192.000,000 160,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEPT00020 Nâma
B Grubu, MEPET, TREMEPT00012 73.980.000 118.368.000,000 160,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEPET, TREMEPT00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.350.000 120.560.000,000 160,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarihli kararı ile
- Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası) olarak
belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.350.000-TL ( Yetmişbeş Milyon Üçyüz Elli Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 160,00 bedelli) olarak 195.910.000- TL'ye (Yüzdoksanbeş Milyon Dokuzyüzon Bin Türk Lirası) çıkarılmasına,
- Sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına,
- Sermaye artırımında ihraç edilecek B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
- Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
- Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,
- Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- Sermaye artırımı işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980118


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