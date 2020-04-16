***METRO* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2020 19:11
***METRO******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.04.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,26-TL fiyatından 3.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.000.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 16.04.2020 tarihi itibariyle % 1 olmuştur..
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/04/2020 3.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 % 0,33 % 0,33 % 1 % 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838750
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9594
En Düşük
6,8896
18:057,5372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05384,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,70
|Açılış
|: 384,19
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6279
|8,6712
|% -0,03
|
|Frank
|7,1391
|7,1821
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8441
|1,8533
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|3,28
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.526
|22,00
|
|Tam
|2.533
|2.600
|22,60
|
|Yarım
|1.232
|1.265
|11,00
|
|Çeyrek
|618
|633
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|28,12
|28,12
|0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.95 oranında artışla 15.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 709, 687 adet işlem
-
17:58OYAYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 203 adet işlem
-
17:57EUYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 387, 006 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 96, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 668.00 milyon TL de
-
17:55IHLGM
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 372, 905 adet işlem