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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.12.2020 12:19



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları
ÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS DİREKTÖR YARDIMCISI 22.03.2017 02122275555 omur.lok@mlpcare.com
TURGUT YILMAZ STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 19.04.2018 02122275555 turgut.yilmaz@mlpcare.com
GİZEM KÜÇÜKBAYRAK STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 14.12.2020 02122275555 gizem.kucukbayrak@mlpcare.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893381


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SNKRN 9,24 2.341.564 % 10,00  
IDGYO 7,60 11.129.026 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.487.405 % 9,99  
UZERB 56,20 2.548.951 % 9,98  
AVOD 8,07 124.673.188 % 9,95  
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Sterlin 10,5371 10,5899 % 0,29  
Frank 8,7980 8,8510 % -0,21  
Riyal 2,0765 2,0869 % -0,29  
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16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 -1,86  
Altın Gr. 465 465 -1,84  
Cumhuriyet 3.087 3.133 19,00  
Tam 3.067 3.147 -13,56  
Yarım 1.483 1.522 -6,56  
Çeyrek 744 761 -3,28  
Gümüş.Ons 24,90 24,94 0,41  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 0,07  
B. Petrol 50,61 50,61 -0,15  
Seans Raporu 16:44
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