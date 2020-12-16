***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı LisanslarıÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS DİREKTÖR YARDIMCISI 22.03.2017 02122275555 omur.lok@mlpcare.comTURGUT YILMAZ STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 19.04.2018 02122275555 turgut.yilmaz@mlpcare.comGİZEM KÜÇÜKBAYRAK STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 14.12.2020 02122275555 gizem.kucukbayrak@mlpcare.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893381BIST