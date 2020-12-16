***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2020 12:19
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları
ÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS DİREKTÖR YARDIMCISI 22.03.2017 02122275555 omur.lok@mlpcare.com
TURGUT YILMAZ STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 19.04.2018 02122275555 turgut.yilmaz@mlpcare.com
GİZEM KÜÇÜKBAYRAK STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 14.12.2020 02122275555 gizem.kucukbayrak@mlpcare.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893381
BIST
16:441.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.399
16:447,8208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:449,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5473
En Düşük
9,4474
16:44465,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:44
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.129.026
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.673.188
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|57.491.705
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|13.693.091
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|THYAO
|12,83
|2.428.919.778
|% 1,58
|
|SISE
|7,21
|1.600.212.337
|% -1,64
|
|GARAN
|9,76
|1.574.166.599
|% 1,14
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|ASELS
|18,03
|1.002.751.862
|% 1,35
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,11
|822.115.572
|% -0,96
|
|KLGYO
|2,67
|580.862.107
|% 8,10
|
|SISE
|7,21
|1.600.212.337
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,09
|449.511.203
|% -0,48
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8144
|7,8208
|% -0,20
|
|Euro
|9,5273
|9,5340
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,5371
|10,5899
|% 0,29
|
|Frank
|8,7980
|8,8510
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% -0,29
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,86
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|19,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-13,56
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-6,56
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|-0,15
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:57ARDYZ
Yüzde 7.50 oranında artışla 43.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 723, 638 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.49 ) 1, 554
-
16:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, KLGYO
-
16:56XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 24, 619.00 milyon TL de
-
16:56BRYAT
Yüzde 8.90 oranında artışla 377.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 454 adet işlem