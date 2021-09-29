***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi24.04.2018 (İHTİYATİ HACİZ KARARI)Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.01.2018Davanın KonusuORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASIKarşı Taraf(lar)BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Davanın Tutarı12.000.000,00 USDDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)YOKTUR.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730Davanın Duruşma Tarihi29.09.2021Alınan KararERTELEMEBir Sonraki Duruşma Tarihi01.12.2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYOKTUR.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYOKTUR.AçıklamalarT.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK 29.09.2021 TARİHLİ DURUŞMA "BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENMESİ" GEREKÇESİYLE 01.12.2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965722BIST