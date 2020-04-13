***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden Güç Yapı tarafından Şirketimize bugün yapılan bildirimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihtarı ile, Belediye ve Güç Yapı A.Ş.&EGYO A.Ş.arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine karar verildiği bildirilmiştir. Feshin sonuçlarına ilişkin ilerleyen günlerde Belediye ile görüşülecektir. Daha önce de olduğu gibi, kanuni haklarımız sonuna kadar saklıdır ve gerektiği şekilde kullanılacaktır. Durumu bilgilerinize Sunarız Saygılarımızla 13.04.2020 ODA/08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837551BIST