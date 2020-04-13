***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 17:22
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden Güç Yapı tarafından Şirketimize bugün yapılan bildirimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihtarı ile, Belediye ve Güç Yapı A.Ş.&EGYO A.Ş.arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine karar verildiği bildirilmiştir. Feshin sonuçlarına ilişkin ilerleyen günlerde Belediye ile görüşülecektir. Daha önce de olduğu gibi, kanuni haklarımız sonuna kadar saklıdır ve gerektiği şekilde kullanılacaktır. Durumu bilgilerinize Sunarız Saygılarımızla 13.04.2020 ODA/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837551
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0983
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4224
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1072
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05376,05
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 12,56
|Açılış
|: 376,05
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4853
|8,5278
|% 2,04
|
|Frank
|7,0034
|7,0456
|% 1,41
|
|Riyal
|1,8016
|1,8106
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|35,01
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,36
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.463
|83,10
|
|Tam
|2.469
|2.534
|89,30
|
|Yarım
|1.201
|1.233
|41,60
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,05
|
|B. Petrol
|31,90
|31,90
|0,42
|