***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









TEKSTİL 7.000.091,00 22.702,70 TRY 0,32 BAĞLI MENKUL KIYMETGÜÇ YAPI A.Ş. İNŞAAT 7000000 297.500,00 TRY 4,25 BAĞLI MENKUL KIYMETİZMİR ENERJİ A.Ş. ENERJİ 3750000 87.500,00 TRY 2,33 BAĞLI MENKUL KIYMETASAD ENERJİ A.Ş. ENERJİ 1000000 4.260,00 TRY 0,42 BAĞLI MENKUL KIYMETDE-PARK A.Ş. YÖNETİM 7500000 100.000,00 TRY 1,33 BAĞLI MENKUL KIYMETTASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. MATBAA 5000 500,00 TRY 10,00 İŞTİRAKEGE YILDIZ A.Ş. PAZARLAMA 50.525.000,00 3.759.984,03 TRY 7,44 BAĞLI MENKUL KIYMETEGEPLAST A.Ş. ÜRETİM 20.000.000,00 4.043.070,38 TRY 20,22 İŞTİRAKTASFİYE HALİNDE EGE SİGORTA A.Ş. SİGORTA 50.000,00 49.600,00 TRY 99,20 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059710BIST