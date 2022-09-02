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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 17:52
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

TEKSTİL 7.000.091,00 22.702,70 TRY 0,32 BAĞLI MENKUL KIYMET
GÜÇ YAPI A.Ş. İNŞAAT 7000000 297.500,00 TRY 4,25 BAĞLI MENKUL KIYMET
İZMİR ENERJİ A.Ş. ENERJİ 3750000 87.500,00 TRY 2,33 BAĞLI MENKUL KIYMET
ASAD ENERJİ A.Ş. ENERJİ 1000000 4.260,00 TRY 0,42 BAĞLI MENKUL KIYMET
DE-PARK A.Ş. YÖNETİM 7500000 100.000,00 TRY 1,33 BAĞLI MENKUL KIYMET
TASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. MATBAA 5000 500,00 TRY 10,00 İŞTİRAK
EGE YILDIZ A.Ş. PAZARLAMA 50.525.000,00 3.759.984,03 TRY 7,44 BAĞLI MENKUL KIYMET
EGEPLAST A.Ş. ÜRETİM 20.000.000,00 4.043.070,38 TRY 20,22 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE EGE SİGORTA A.Ş. SİGORTA 50.000,00 49.600,00 TRY 99,20 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059710


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