***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 17:52
TEKSTİL 7.000.091,00 22.702,70 TRY 0,32 BAĞLI MENKUL KIYMET
GÜÇ YAPI A.Ş. İNŞAAT 7000000 297.500,00 TRY 4,25 BAĞLI MENKUL KIYMET
İZMİR ENERJİ A.Ş. ENERJİ 3750000 87.500,00 TRY 2,33 BAĞLI MENKUL KIYMET
ASAD ENERJİ A.Ş. ENERJİ 1000000 4.260,00 TRY 0,42 BAĞLI MENKUL KIYMET
DE-PARK A.Ş. YÖNETİM 7500000 100.000,00 TRY 1,33 BAĞLI MENKUL KIYMET
TASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. MATBAA 5000 500,00 TRY 10,00 İŞTİRAK
EGE YILDIZ A.Ş. PAZARLAMA 50.525.000,00 3.759.984,03 TRY 7,44 BAĞLI MENKUL KIYMET
EGEPLAST A.Ş. ÜRETİM 20.000.000,00 4.043.070,38 TRY 20,22 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE EGE SİGORTA A.Ş. SİGORTA 50.000,00 49.600,00 TRY 99,20 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059710
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.001,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.001,18
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2166
|18,2331
|% 0,20
|
|Euro
|18,1396
|18,1515
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,8835
|20,9882
|% -0,25
|
|Frank
|18,4872
|18,5985
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8320
|4,8563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|11,55
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.741
|6.807
|42,00
|
|Yarım
|3.285
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,10
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de