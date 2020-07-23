***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yüzde yüz bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut sermayesini nakit olarak 18.100.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırma kararı almıştır. Anılan sermaye artışına bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. iştirak edecektir. Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ait Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretimi yapmakta, ayrıca yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861482BIST