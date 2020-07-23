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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.07.2020 21:44
GÜNCEL HABERLER



***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yüzde yüz bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut sermayesini nakit olarak 18.100.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırma kararı almıştır. Anılan sermaye artışına bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. iştirak edecektir. Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ait Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretimi yapmakta, ayrıca yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861482


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ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
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Sterlin 8,6837 8,7273 % -0,18  
Frank 7,3580 7,4023 % 0,25  
Riyal 1,8185 1,8276 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 14,86  
Altın Gr. 415 415 2,70  
Cumhuriyet 2.698 2.723 25,20  
Tam 2.779 2.794 25,90  
Yarım 1.349 1.367 12,70  
Çeyrek 677 684 6,40  
Gümüş.Ons 22,55 22,59 -0,44  
Gümüş Gr. 4,95 4,95 -0,12  
B. Petrol 43,42 43,42 -0,86  
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