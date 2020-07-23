***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 21:44
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yüzde yüz bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut sermayesini nakit olarak 18.100.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırma kararı almıştır. Anılan sermaye artışına bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. iştirak edecektir. Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ait Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretimi yapmakta, ayrıca yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861482
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05414,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,54
|Açılış
|: 414,90
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6837
|8,7273
|% -0,18
|
|Frank
|7,3580
|7,4023
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8185
|1,8276
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|14,86
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.698
|2.723
|25,20
|
|Tam
|2.779
|2.794
|25,90
|
|Yarım
|1.349
|1.367
|12,70
|
|Çeyrek
|677
|684
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,95
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,86
|
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