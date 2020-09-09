***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 14:07
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874131
BIST
15:461.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:467,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:468,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:46466,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,32
|Açılış
|: 466,15
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,82
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:46
|FMIZP
|88,00
|21.556.896
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.335.641
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.963
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|TDGYO
|6,49
|21.771.109
|% -9,48
|
|EUYO
|2,16
|73.665.659
|% -9,24
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|TSPOR
|7,16
|680.888.551
|% 9,98
|
|AFYON
|4,26
|605.293.510
|% 5,97
|
|ODAS
|2,64
|523.253.774
|% 5,60
|
|GSRAY
|4,78
|449.785.345
|% 9,89
|
|THYAO
|10,83
|397.463.153
|% 0,46
|
|ODAS
|2,64
|523.253.774
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,80
|310.134.828
|% -0,55
|
|AFYON
|4,26
|605.293.510
|% 5,97
|
|ADESE
|2,20
|272.079.050
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,64
|381.383.889
|% 8,66
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4939
|7,4971
|% 0,20
|
|Euro
|8,8409
|8,8458
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,6692
|9,7177
|% -0,18
|
|Frank
|8,1446
|8,1936
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,17
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,23
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|13,82
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|6,68
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|0,41
|