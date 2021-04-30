***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 0 -158.222 3.532 1.920.070 1.765.380 1.765.380Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı14 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -2.851.173 0 0 0 3.417.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 1.920.070 0 99.601.591 99.601.591Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-650.314 -43.121 -5.802.905 6.496.340 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 0 -336.709 106 -894.609 -1.231.212 -1.231.212Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 48.843.946 0 -3.586.939 0 0 0 630.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -18.217.975 -894.609 0 86.677.468 86.677.468Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI750.900 -1.898.932Dönem Karı (Zararı)-894.609 1.920.070Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-894.609 1.920.070Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler786.893 1.499.289Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 283.689 362.702Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 563.410 372.678Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-19.258 797.492İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -19.258 797.492Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -40.948 -33.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler858.616 -5.318.291Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 1.499.754 -546.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -271.881 -2.574.897Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -697.664 -1.833.359Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -1.292.631 -416.343Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 1.621.038 52.691Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları750.900 -1.898.932YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-250.619 -21.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -250.619 -21.666FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 2.551.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.551.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)500.281 630.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)500.281 630.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.077.132 1.830.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.577.413 2.460.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.577.413 3.077.132Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar6.075.436 7.575.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,6 2.474.312 2.971.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.601.124 4.603.651Diğer Alacaklar6.256.973 5.885.671İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.733.713 5.382.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 523.260 503.618Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Stoklar8 5.572.489 4.874.825Peşin Ödenmiş Giderler79.410 184.020İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5,9 0 60.823İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 79.410 123.197Diğer Dönen Varlıklar13 245.419 240.230ARA TOPLAM21.807.140 21.837.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.807.140 21.837.068DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.161 13.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.161 13.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 4.151.338 4.131.974Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.000 20.220.000Maddi Duran Varlıklar67.704.838 67.737.575Arazi ve Arsalar50.557.500 50.557.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri29.366 55.864Binalar8.285.511 8.391.428Tesis, Makine ve Cihazlar7.630.534 7.749.149Taşıtlar620.329 499.207Mobilya ve Demirbaşlar123.463 124.042Yapılmakta Olan Yatırımlar458.135 360.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.209 4.542Diğer Haklar4.209 4.542TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.093.546 92.107.252TOPLAM VARLIKLAR113.900.686 113.944.320KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar2.034.486 3.327.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 232.554 115.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.801.932 3.211.394Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 675.187 655.750Diğer Borçlar2.078 34.540İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.078 34.540Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 9.754.837 7.722.276Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.200.446 3.109.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 358.933 267.659Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.841.513 2.841.513Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 362.396 852.168ARA TOPLAM16.029.430 15.701.023TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.029.430 15.701.023UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar6.090.507 5.190.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 6.090.507 5.190.388Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 5.103.281 5.144.229TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.193.788 10.334.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.223.218 26.035.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.677.468 87.908.680Ödenmiş Sermaye14 54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 -894.609 -6.496.340TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.677.468 87.908.680TOPLAM KAYNAKLAR113.900.686 113.944.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 7.084.335 3.092.488Satışların Maliyeti15 -6.621.255 -2.716.455TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)463.080 376.033BRÜT KAR (ZARAR)rar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 -0,01700000 0,03600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-336.603 -154.690Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -420.886 -197.777Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19,20 84.177 39.555Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi19 -27 -883Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-336.603 -154.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.231.212 1.765.380Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.231.212 1.765.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933526BIST