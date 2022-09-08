***NRBNK* *ALNTF* *ZORLF* *UNLU* *TEBFA* *HLVKS* *VAKVK* *ATAYM* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***NRBNK******ALNTF******ZORLF******UNLU******TEBFA******HLVKS******VAKVK******ATAYM******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, ATAYM, EKTVK, HLVKS, NRBNK, TEBFA, UNLU, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92218 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfaATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAM92222 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92245 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfaTEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF92218 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfaÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. UNLU TRFUNCO92217 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061620BIST