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***NRBNK* *ALNTF* *ZORLF* *UNLU* *TEBFA* *HLVKS* *VAKVK* *ATAYM* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

08.09.2022 17:31
***NRBNK* *ALNTF* *ZORLF* *UNLU* *TEBFA* *HLVKS* *VAKVK* *ATAYM* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçla


***NRBNK******ALNTF******ZORLF******UNLU******TEBFA******HLVKS******VAKVK******ATAYM******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ATAYM, EKTVK, HLVKS, NRBNK, TEBFA, UNLU, VAKVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92218 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfa
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAM92222 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92245 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfa
TEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF92218 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfa
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. UNLU TRFUNCO92217 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 08/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061620


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INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
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Tam 6.771 6.865 36,00  
Yarım 3.299 3.356 18,00  
Çeyrek 1.655 1.676 7,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,88 0,33  
Gümüş Gr. 11,05 11,06 0,19  
B. Petrol 92,79 92,79 3,64  
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