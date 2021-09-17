***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilSERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilEROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilFARUK BOSTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeMUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürNEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüFIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış DirektörüSERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti DirektörüÖZHAN ŞENOL Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Operasyon Grup MüdürüFERİZAN KIZIL Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964333BIST