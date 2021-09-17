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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.09.2021 18:08



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
EROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
FARUK BOSTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
MUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
FIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü
SERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti Direktörü
ÖZHAN ŞENOL Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Operasyon Grup Müdürü
FERİZAN KIZIL Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964333


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Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,49 22,51 -0,42  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 -0,04  
B. Petrol 74,78 74,78 -0,89  
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