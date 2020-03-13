***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:35
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828746
BIST
15:2698.364
En Yüksek
|Değişim
|: 5,05%
|| 4.724,40
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.460
En Düşük
91.644
15:266,2981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0192
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:267,0177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0552
|Açılış
|: 7,0060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:26321,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,71
|Açılış
|: 321,07
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.005.217
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|26.733.525
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|40.401.110
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.992.267
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,21
|5.419.379
|% -12,88
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,22
|870.219.147
|% 7,64
|
|THYAO
|9,28
|807.652.092
|% 9,43
|
|GARAN
|9,31
|440.006.346
|% 6,52
|
|EREGL
|8,47
|274.756.062
|% 3,93
|
|KRDMD
|2,13
|252.739.013
|% 6,50
|
|ODAS
|1,41
|244.388.698
|% 6,82
|
|IHLGM
|0,97
|128.824.423
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,13
|252.739.013
|% 6,50
|
|EKGYO
|1,21
|133.270.507
|% 5,22
|
|YKBNK
|2,27
|244.257.408
|% 6,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8274
|7,8666
|% -1,06
|
|Frank
|6,5812
|6,6209
|% -1,23
|
|Riyal
|1,6684
|1,6768
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,72
|
|Altın Gr.
|321
|321
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|9,90
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|4,78
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,36
|35,36
|2,14
|
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