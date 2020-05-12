***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









an Genel Kurul Toplantı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.03.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, HerekeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması6 - 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.11 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.13 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlanı 2019.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 26 Mart 2020 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.3-2019 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.4-2019 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6-2019 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2019 yılı dağıtılabilir karından 0,70 TL( brüt), 0,595 TL (net) oranında kâr payının 20.05.2020 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verildi.7-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.8-Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.9-Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi.10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.11-2019 yılı yapılan bağışlar ve 2020 yılı bağış üst sınırı belirlendi.12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilerek 11 Mayıs 2020 tarih ve 10075 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844350BIST