***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.08.2021 09:20
***ODAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/08/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958524
BIST
10:081.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.451
10:088,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
10:089,9549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9401
10:08488,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,64
|Açılış
|: 488,51
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler10:08
|IZFAS
|7,50
|4.221.355
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|VKING
|9,10
|16.857.904
|% 8,85
|
|PENTA
|76,90
|4.588.772
|% 7,03
|
|ADESE
|1,34
|4.227.182
|% 5,51
|
|IDEAS
|41,32
|260.894
|% -9,98
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|DAGI
|3,58
|9.523.673
|% -6,53
|
|MARKA
|4,63
|222.047
|% -4,93
|
|IDGYO
|2,94
|1.088.550
|% -3,61
|
|PETKM
|6,05
|122.589.110
|% 0,50
|
|SISE
|8,68
|43.883.739
|% 0,46
|
|THYAO
|12,56
|40.400.791
|% -0,40
|
|GARAN
|9,42
|32.645.485
|% 0,21
|
|KZBGY
|19,27
|24.991.993
|% 4,16
|
|PETKM
|6,05
|122.589.110
|% 0,50
|
|IEYHO
|0,91
|6.490.805
|% 0,00
|
|SISE
|8,68
|43.883.739
|% 0,46
|
|KARSN
|3,90
|17.625.146
|% 0,78
|
|AKBNK
|5,67
|22.179.643
|% 0,53
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4491
|8,4562
|% 0,03
|
|Euro
|9,9480
|9,9549
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,6545
|11,7129
|% -0,12
|
|Frank
|9,2568
|9,3125
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2526
|2,2639
|% 0,22
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,11
|
|Altın Gr.
|487
|488
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,39
|