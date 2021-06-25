***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 17:19
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer "Bağış ve Yardım Politikası"nın kabulüne, "Bağış ve Yardım Politikası"nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944217
BIST
17:301.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,00
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.396
17:308,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7512
En Düşük
8,6753
17:3010,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0575
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4730
En Düşük
10,3652
17:30501,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,47
|Açılış
|: 501,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,18
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler17:30
|RYSAS
|4,18
|38.846.025
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.939.006
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|21.285.992
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.391.395
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.685.437
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.514.904
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.666.121
|% -9,86
|
|BERA
|12,94
|165.829.561
|% -8,16
|
|VAKFN
|11,85
|352.837.364
|% -7,28
|
|THYAO
|14,37
|615.295.879
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,83
|560.397.917
|% 1,79
|
|GARAN
|8,29
|502.992.218
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,09
|405.815.484
|% -1,42
|
|EREGL
|18,23
|375.274.741
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,09
|405.815.484
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,22
|275.808.583
|% -1,33
|
|KRDMD
|6,83
|560.397.917
|% 1,79
|
|GARAN
|8,29
|502.992.218
|% -0,60
|
|PETKM
|5,44
|315.009.989
|% 0,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7392
|8,7406
|% 0,37
|
|Euro
|10,4594
|10,4634
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1155
|12,1763
|% 0,21
|
|Frank
|9,4925
|9,5497
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,18
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,31
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|-0,17
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44DAGI
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 910, 826 adet işlem
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 61 kaybederek (% -0.85 ) 1, 236
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, NIBAS, YAPRK, BAGFS, TKURU, RYSAS, METUR, CASA, ALKA, DENGE
-
17:42
CASA, RYGYO, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
TSGYO, SAMAT, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında