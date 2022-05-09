***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 21:14
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2021 yılının mart ayı içerisinde yapımına başlanan yeni su hattı (Şenyurt Hattı) projesi %85 oranında bitirilmiş olup, geri kalan kısmının da bu yılın ilk yarısında tamamlanarak üretime alınması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028097
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1456
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2044
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0068
En Düşük
15,7132
18:05899,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -5,74
|Açılış
|: 899,47
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0840
|15,0901
|% 0,97
|
|Euro
|15,9580
|15,9832
|% 1,32
|
|Sterlin
|18,5430
|18,6359
|% 0,88
|
|Frank
|15,1197
|15,2107
|% 0,46
|
|Riyal
|4,0084
|4,0285
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-28,29
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-6,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK