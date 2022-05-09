***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2021 yılının mart ayı içerisinde yapımına başlanan yeni su hattı (Şenyurt Hattı) projesi %85 oranında bitirilmiş olup, geri kalan kısmının da bu yılın ilk yarısında tamamlanarak üretime alınması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028097BIST