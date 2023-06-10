***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.06.2023 01:09
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157887
BIST
18:055.626
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 72,49
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
18:0523,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2736
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
18:0525,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0867
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
18:051.471,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.472,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMB
|19,69
|202.839.301
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.856.459
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.130.291.955
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|52.631.011
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|70.227.246
|% 9,98
|
|DOGUB
|13,61
|18.072.256
|% -9,99
|
|ATSYH
|49,48
|6.635.181
|% -9,95
|
|ETILR
|15,02
|57.390.296
|% -9,63
|
|IMASM
|16,00
|1.206.712.736
|% -9,40
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|THYAO
|176,90
|12.507.334.906
|% 3,09
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|EREGL
|37,14
|4.224.894.895
|% 1,75
|
|TCELL
|37,34
|3.919.114.519
|% 3,72
|
|KCHOL
|103,60
|3.631.472.041
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,03
|3.040.562.963
|% 2,16
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|YKBNK
|12,38
|2.874.700.803
|% -0,16
|
|ISCTR
|13,45
|2.448.207.232
|% -1,03
|
|AKBNK
|18,46
|2.695.775.463
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3809
|23,3834
|% 1,18
|
|Euro
|25,0957
|25,1530
|% 0,35
|
|Sterlin
|29,2778
|29,4246
|% 1,14
|
|Frank
|25,7436
|25,8987
|% 0,52
|
|Riyal
|6,2049
|6,2360
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-4,53
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|10,86
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.818
|4.905
|36,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|0,20
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 5.81 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 932 adet işlem
-
17:58AKYHO
Yüzde 8.25 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 362, 574 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 46 artarak (% 1.13 ) 6, 281
-
17:57XU100
Endeks 5, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 80, 751.00 milyon TL de
-
17:56ERCB
Yüzde 5.38 oranında artışla 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 236 adet işlem