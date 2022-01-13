***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 08:49
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/4.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 11,556099
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.089,53 % 0,013701 % 0,027222 % 198,687794
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 2.933,97 % 0,00525 % 0,002948 % 56,157307
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 171,105634
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 192,664224
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 10,048782
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993285
BIST