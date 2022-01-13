***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 08:49
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/4.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 285,08558
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 44,870844
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 5,404153
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 131.906,3 % 0,005356 % 0,021601 % 403,300949
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 118,221573
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 650,323614
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 141,243264
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.688,5 % 0,01029 % 0,001095 % 10,644543
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993287
BIST