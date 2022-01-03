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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2022 15:44
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HEDEF ZİRAAT TİCARET A.Ş. 43.661.322,26 TRY 46,07

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 94762708.445 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988019


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BIST En Aktif Hisseler10:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 3.197.500 % 10,00  
KRSTL 3,10 31.996.014 % 9,93  
DOBUR 85,00 2.498.235 % 9,61  
INTEM 105,00 1.970.497 % 6,65  
UZERB 37,30 155.019 % 6,57  
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10:12 Alış Satış %  
Dolar 13,2307 13,2578 % 1,45  
Euro 14,9190 14,9802 % 1,21  
Sterlin 17,7664 17,8555 % 0,97  
Frank 14,3501 14,4365 % 1,07  
Riyal 3,5129 3,5305 % 0,99  
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10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,60  
Altın Gr. 768 768 9,05  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,78 22,82 -0,09  
Gümüş Gr. 9,69 9,70 0,05  
B. Petrol 78,96 78,96 -0,02  
Seans Raporu 10:12
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