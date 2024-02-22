***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.02.2024 15:30
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.02.2024 tarih E-18454353-100.06-24116 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251314
BIST
'
15:239.295
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -17,47
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.293
En Yüksek
9.406
15:2330,9965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0080
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
15:2333,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1562
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
15:232.021,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,37
|Açılış
|: 2.021,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MNDTR
|7,59
|92.823.689
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|162.118.923
|% 10,00
|
|ACSEL
|165,00
|112.640.847
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.260.499
|% 10,00
|
|YONGA
|77,00
|3.835.286
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|55.768.812
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|42.333.172
|% -9,96
|
|BAYRK
|42,78
|217.784.234
|% -6,63
|
|EUYO
|13,89
|17.738.360
|% -5,77
|
|KERVN
|1,45
|7.361.177
|% -5,23
|
|THYAO
|283,50
|9.017.417.150
|% 1,52
|
|EREGL
|48,06
|4.819.606.059
|% -1,19
|
|KONTR
|302,25
|4.321.611.650
|% 3,60
|
|MIATK
|72,60
|4.289.764.192
|% 0,07
|
|REEDR
|55,25
|4.267.684.540
|% 6,87
|
|ZOREN
|6,03
|1.190.961.793
|% 0,17
|
|EKGYO
|11,05
|1.737.921.495
|% 1,10
|
|ISCTR
|28,32
|4.137.841.979
|% -1,12
|
|YKBNK
|23,84
|3.076.516.521
|% -2,21
|
|PETKM
|25,26
|2.896.847.919
|% -0,16
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8719
|30,9356
|% -0,22
|
|Euro
|33,7119
|33,7365
|% 0,49
|
|Sterlin
|39,1641
|39,3605
|% 0,29
|
|Frank
|35,1629
|35,3747
|% 0,17
|
|Riyal
|8,2387
|8,2800
|% -0,05
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|898,18
|899,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,58
|968,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,86
|82,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,91
|2.029,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:21
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15:35BAYRK
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