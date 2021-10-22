***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.10.2021 10:12
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.10.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Ekim-30 Eylül arası olan özel hesap döneminin, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde 01.01.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesi nedeniyle, 01.10.2021-31.12.2021 ara döneminin bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve ara döneme ilişkin yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971867
BIST
10:241.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:249,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1253
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2411,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1356
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:24556,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 11,34
|Açılış
|: 556,17
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,55
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:22
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,81
|36.283.326
|% 7,25
|
|ANGEN
|26,52
|130.022.482
|% 7,19
|
|ERBOS
|90,55
|31.205.460
|% 5,54
|
|OLMK
|7,20
|663.640
|% -6,49
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|FADE
|8,19
|45.877.152
|% -4,77
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|ERSU
|4,40
|4.267.475
|% -3,72
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|SASA
|28,22
|155.925.355
|% 2,25
|
|THYAO
|14,05
|142.341.145
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,48
|89.843.948
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|21.364.880
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6264
|9,6327
|% 1,40
|
|Euro
|11,2107
|11,2200
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,2293
|13,2956
|% 1,15
|
|Frank
|10,4487
|10,5117
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5578
|2,5706
|% 1,17
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,91
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,17
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 66 kaybederek (% -0.04 ) 1, 567
-
10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OLMK, AKPAZ
-
10:32XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 204.00 milyon TL de
-
10:32HLGYO
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 477, 394 adet işlem
-
10:31GLCVY
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 176, 427 adet işlem