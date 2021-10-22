***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.10.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Ekim-30 Eylül arası olan özel hesap döneminin, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde 01.01.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesi nedeniyle, 01.10.2021-31.12.2021 ara döneminin bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve ara döneme ilişkin yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971867BIST