***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
21.03.2022 17:23
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.03.2022 tarihinde bugün gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan Kar Dağıtım Politikası genel kurula katılan pay sahiplerince kabul edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011781
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
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2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3952
En Yüksek
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|Açılış
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|: 16,3150
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18:05922,74
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|Açılış
|: 922,74
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|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8268
|14,8289
|% 0,27
|
|Euro
|16,3831
|16,3952
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5193
|19,6172
|% 0,45
|
|Frank
|15,8795
|15,9751
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9415
|3,9613
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,48
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,90
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,29
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