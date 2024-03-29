***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapılmış olup, seçilen yönetim kurulumuzun 29.03.2024 tarihindeki toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Gürer'in Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cem Öztüre'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Ali Nihat Özel'in Komite Üyesi olarak atanmasına, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Gürer'in Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Rabi Hazan'ın Komite Üyesi olarak atanmasına, 3. Denetim Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Gürer'in Komite Başkanı olarak ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayda Özeren'in Komite Üyesi olarak atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264338BIST