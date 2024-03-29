***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2024 16:51
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapılmış olup, seçilen yönetim kurulumuzun 29.03.2024 tarihindeki toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Gürer'in Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cem Öztüre'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Ali Nihat Özel'in Komite Üyesi olarak atanmasına, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Gürer'in Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Rabi Hazan'ın Komite Üyesi olarak atanmasına, 3. Denetim Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Gürer'in Komite Başkanı olarak ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayda Özeren'in Komite Üyesi olarak atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264338
BIST
'
18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0630
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
18:0535,0324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0327
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
18:052.327,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,70
|Açılış
|: 2.327,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3482
|32,3558
|% 0,12
|
|Euro
|34,9786
|35,0446
|% -0,06
|
|Sterlin
|41,3921
|41,5996
|% 1,43
|
|Frank
|36,3315
|36,5136
|% 1,33
|
|Riyal
|8,7305
|8,7742
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
-
17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de