***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 10:57
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942128
BIST
11:061.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.460
11:068,3470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0472
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:0610,1158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0474
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:06498,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -7,99
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:06
|OYYAT
|24,78
|41.160.001
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,35
|1.948.559
|% 8,36
|
|BERA
|29,02
|35.936.950
|% 7,40
|
|VAKKO
|13,31
|22.595.561
|% 6,48
|
|TKURU
|142,00
|1.454.838
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.426.575
|% -9,81
|
|RODRG
|16,08
|587.202
|% -5,41
|
|YAYLA
|4,05
|2.964.642
|% -5,37
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,72
|549.490.705
|% 0,89
|
|GARAN
|8,43
|371.023.491
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,26
|244.648.423
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|195.828.867
|% 0,00
|
|HALKB
|5,16
|163.600.533
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,26
|244.648.423
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|195.828.867
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|371.023.491
|% -0,35
|
|THYAO
|14,72
|549.490.705
|% 0,89
|
|TSKB
|1,40
|49.926.899
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3434
|8,3470
|% -0,56
|
|Euro
|10,1082
|10,1158
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,7287
|11,7875
|% -0,67
|
|Frank
|9,2476
|9,3033
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2189
|2,2300
|% -0,57
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,52
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,45
|73,45
|0,76
|