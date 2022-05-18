***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS aracılığıyla, BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09:00-13:30 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları, talimatın verildiği gün için geçerli fiyat üzerinden aynı gün gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde verilen alım/satım talimatları 09:00-13:30 saatleri arasında talimatın verildiği gün gerçeli fiyat üzerinden aynı gün, 13:30-17:00 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları ise ancak talimat verilen alım/satım adetini karşılayacak miktarda satım/alım talebi varsa gerçekleştirilir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 TEFAS işlem saatleri olan 09:00-13:00'da ve kurucu üzerinden 09:00-13:30 ile 13.30-17.00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031286BIST