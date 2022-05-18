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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.05.2022 18:48
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS aracılığıyla, BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09:00-13:30 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları, talimatın verildiği gün için geçerli fiyat üzerinden aynı gün gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde verilen alım/satım talimatları 09:00-13:30 saatleri arasında talimatın verildiği gün gerçeli fiyat üzerinden aynı gün, 13:30-17:00 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları ise ancak talimat verilen alım/satım adetini karşılayacak miktarda satım/alım talebi varsa gerçekleştirilir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 TEFAS işlem saatleri olan 09:00-13:00'da ve kurucu üzerinden 09:00-13:30 ile 13.30-17.00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031286


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 133.339.157 % 9,99  
NIBAS 9,70 32.006.672 % 9,98  
ULUSE 192,00 44.550.627 % 9,97  
SELVA 10,60 22.875.556 % 9,96  
ARMDA 131,40 1.693.542 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9307 15,9341 % 0,20  
Euro 16,7098 16,7516 % -0,03  
Sterlin 19,6973 19,7961 % -0,59  
Frank 16,0859 16,1828 % 0,89  
Riyal 4,2381 4,2593 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 6,64  
Altın Gr. 934 934 5,49  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.201 6.357 65,64  
Yarım 2.997 3.075 31,75  
Çeyrek 1.503 1.538 15,88  
Gümüş.Ons 21,59 21,63 -0,02  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,00  
B. Petrol 109 109 -2,44  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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