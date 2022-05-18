***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2022 18:48
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS aracılığıyla, BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09:00-13:30 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları, talimatın verildiği gün için geçerli fiyat üzerinden aynı gün gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde verilen alım/satım talimatları 09:00-13:30 saatleri arasında talimatın verildiği gün gerçeli fiyat üzerinden aynı gün, 13:30-17:00 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları ise ancak talimat verilen alım/satım adetini karşılayacak miktarda satım/alım talebi varsa gerçekleştirilir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 TEFAS işlem saatleri olan 09:00-13:00'da ve kurucu üzerinden 09:00-13:30 ile 13.30-17.00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031286
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0320
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05933,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,59
|Açılış
|: 934,10
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9307
|15,9341
|% 0,20
|
|Euro
|16,7098
|16,7516
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,6973
|19,7961
|% -0,59
|
|Frank
|16,0859
|16,1828
|% 0,89
|
|Riyal
|4,2381
|4,2593
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|6,64
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,49
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de