***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 10:19
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040587
BIST
10:282.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,78
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.423
En Düşük
2.400
10:2816,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0265
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7249
En Düşük
16,6705
10:2817,4785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0489
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:28965,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,94
|Açılış
|: 965,99
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ISSEN
|27,50
|9.217.457
|% 7,42
|
|BMSCH
|11,66
|37.857.321
|% 7,07
|
|IZFAS
|5,23
|1.829.882
|% 5,66
|
|GESAN
|44,32
|73.032.946
|% 5,47
|
|MAKIM
|16,08
|117.043.091
|% 5,44
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,03
|18.500.677
|% -5,76
|
|LIDFA
|10,69
|12.554.939
|% -5,73
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|ULUSE
|205,00
|1.572.728
|% -4,25
|
|THYAO
|47,54
|752.257.457
|% 1,58
|
|KOZAL
|178,60
|416.800.429
|% 5,06
|
|SISE
|21,28
|234.749.580
|% -1,02
|
|TUPRS
|269,30
|209.095.314
|% 1,81
|
|KOZAA
|26,90
|193.949.782
|% 4,18
|
|EKGYO
|2,66
|110.265.282
|% 0,76
|
|THYAO
|47,54
|752.257.457
|% 1,58
|
|TSKB
|2,03
|28.988.879
|% 1,00
|
|ODAS
|2,92
|40.016.419
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,33
|53.196.181
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7094
|16,7321
|% 0,20
|
|Euro
|17,4687
|17,4805
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,1761
|20,2773
|% -0,46
|
|Frank
|17,3919
|17,4967
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4420
|4,4642
|% 0,15
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-9,77
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-5,68
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.424
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.144
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.575
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,15
|
Seans Raporu
10:26
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