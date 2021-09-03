***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 09:28
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile küresel IVD üreticilerinden biri arasında Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl süreyle üretim ve sevkiyatı konusunda distribütörlük ve tedarik anlaşması imzalandığı kamuya duyurulmuştur. Söz konusu distribütörlük ve tedarik anlaşması 02.09.2021 tarihi itibarıyla yenilenerek 1 yıl süreyle Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin yanı sıra SARS-CoV-2 Diagnovital ürün portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitlerini (varyant virüslerin tanısına yönelik kitler) de içerecek şekilde genişletilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961597
BIST
10:111.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.478
10:118,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:119,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:11485,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,57
|Açılış
|: 485,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,31
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:09
|YEOTK
|22,00
|73.040
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|7.609.482
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.146.604
|% 9,92
|
|TGSAS
|15,99
|10.718.122
|% 8,63
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,44
|1.181.321
|% -5,43
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|THYAO
|13,06
|165.540.497
|% 1,24
|
|GARAN
|9,86
|69.024.301
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|43.282.754
|% 0,26
|
|FENER
|36,78
|37.363.620
|% -0,65
|
|BERA
|11,63
|34.127.326
|% 3,84
|
|ODAS
|1,55
|23.804.783
|% 0,65
|
|THYAO
|13,06
|165.540.497
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,63
|25.236.939
|% -0,38
|
|GARAN
|9,86
|69.024.301
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,67
|15.972.655
|% 0,38
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3127
|8,3160
|% 0,51
|
|Euro
|9,8736
|9,8815
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4609
|11,5183
|% 0,40
|
|Frank
|9,0607
|9,1153
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2098
|2,2209
|% 0,44
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|0,03
|