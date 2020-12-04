***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2020 09:15
***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAFKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdi Merttürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891318
BIST
12:031.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:037,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:039,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:03461,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 461,61
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:01
|RYGYO
|6,71
|28.965.419
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.662.660
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.455.288
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.253.914
|% -7,48
|
|AKMGY
|63,00
|6.818.155
|% -4,83
|
|TSKB
|1,98
|882.259.252
|% -3,88
|
|GARAN
|9,16
|489.953.378
|% -0,43
|
|PETKM
|4,33
|375.345.948
|% 1,64
|
|SISE
|6,99
|361.643.331
|% 0,00
|
|SELEC
|17,79
|352.616.708
|% 6,72
|
|TSKB
|1,98
|882.259.252
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|157.930.962
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|247.649.724
|% 0,46
|
|PETKM
|4,33
|375.345.948
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,33
|107.732.812
|% 0,76
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7960
|7,8002
|% 0,37
|
|Euro
|9,4868
|9,4965
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4298
|10,4821
|% 0,05
|
|Frank
|8,7157
|8,7682
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% 0,30
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-1,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,86
|49,86
|1,15
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:13XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 672.00 milyon TL de
-
12:13SILVR
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 125, 361 adet işlem
-
12:12INVEO
Yüzde 6.06 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 913 adet işlem
-
12:10DYOBY
Yüzde 8.44 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 274, 888 adet işlem
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, PETKM, PGSUS