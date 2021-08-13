***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Transferler30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 17.115 2.232.138 2.249.253 -98.721 2.150.532Dönem Karı (Zararı)30 2.232.138 2.232.138 -98.721 2.133.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 17.115 17.115 0 17.115Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 2.232.138 61.360.741 265.133 61.625.874Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774Transferler30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 3.853.599 3.853.599 -85.137 3.768.462Dönem Karı (Zararı)30 3.853.599 3.853.599 -85.137 3.768.462Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 3.853.599 74.904.469 276.767 75.181.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-217.923 -640.287Dönem Karı (Zararı)3.768.462 2.133.417Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 3.768.462 2.133.417Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.971.178 1.369.502Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 1.066.160 756.836Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.722.431 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 2.104.749 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler617.682 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.345.067 100.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.345.067 530.696Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -430.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.139.992 392.199Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.412.660 -83.629Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 394.066 475.828Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 869.803 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -991.201 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 955 119.771Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.443 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -23.443 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.949.181 -3.600.527Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -617.682 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.858.807 5.709.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 956.035 -276.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.814.842 5.985.909Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler166.346 -113.471İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 149.650 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 16.696 -113.471Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -7.654.368 -5.787.951Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 295.009 -2.791.877Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.615.645 -2.023.767İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.982 -48.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 9.623.627 -1.974.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 780.566 1.020.764Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.227.086 -825.274İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -48.510 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.178.576 -825.274Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 635.429 1.422.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-84.233 -210.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -84.233 -59.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 -151.705Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları790.459 -97.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -364.779 -79.972Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -643.603 -462.707YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.050.066 -644.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 72.131Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 72.131Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.050.066 -716.733Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.921.610 -639.575Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -128.456 -77.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI263.340 18.396.998Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.740.981Kredilerden Nakit Girişleri47 0 18.740.981Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-719.845 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -719.845 0Ödenen Faiz37 -394.066 -343.983Alınan Faiz1.377.251YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.004.649 17.112.109NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.004.649 17.112.109DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.554.187 4.875.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.549.538 21.988.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 23.584.948 26.554.187Ticari Alacaklar7 36.793.842 30.909.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 956.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 36.793.842 29.953.552Diğer Alacaklar9 96.521 262.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 96.521 113.217Stoklar10 27.484.953 19.830.585Peşin Ödenmiş Giderler12 3.653.799 3.939.535İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.653.799 3.939.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 4.359Diğer Dönen Varlıklar29 324.623 240.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 324.623 240.390ARA TOPLAM91.938.686 81.741.510TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.938.686 81.741.510DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 2.450.256Maddi Duran Varlıklar14 27.312.550 25.328.644Arazi ve Arsalar14 2.369.760 2.369.760Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 44.802 52.880Binalar14 20.136.535 20.420.534Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.612.761 1.432.344Taşıtlar14 2.461.164 308.040Mobilya ve Demirbaşlar14 580.303 625.855Yapılmakta Olan Yatırımlar14 61.697 61.697Diğer Maddi Duran Varlıklar14 45.528 57.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.466.282 3.442.839Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.515.912 1.492.469Peşin Ödenmiş Giderler12 65.855 75.128İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 65.855 75.128Ertelenmiş Vergi Varlığı40 649.488 650.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.944.431 31.947.310TOPLAM VARLIKLAR125.883.117 113.688.820KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.214.362 1.164.535İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 1.214.362 1.164.535Banka Kredileri47 1.214.362 1.164.535Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 12.191.825 3.767.541İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 12.191.825 3.767.541Banka Kredileri47 12.191.825 3.767.541Ticari Borçlar7 22.193.008 13.568.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 7.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 22.193.008 13.560.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.122.608 342.042Diğer Borçlar9 204.645 1.431.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 48.510İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 204.645 1.383.224Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.898.105 2.262.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.898.105 2.262.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 907.359 1.555.321Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.110.400 1.883.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 675.324 448.229Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.435.076 1.435.076Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM42.842.312 25.975.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.842.312 25.975.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.487.550 12.681.506İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 3.487.550 12.681.506Banka Kredileri47 3.487.550 12.681.506Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.372.019 3.618.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.372.019 3.618.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.859.569 16.300.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.701.881 42.276.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.904.469 71.050.870Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 35.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.383.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 3.188.704 3.188.704Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 3.188.704 3.188.704Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 3.386.279 3.386.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -197.575 -197.575Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.649.218 2.054.094Yasal Yedekler30 2.649.218 2.054.094Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 18.579.359 7.081.144Net Dönem Karı veya Zararı41 3.853.599 12.093.339Kontrol Gücü Olmayan Paylar276.767 361.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.181.236 71.412.770TOPLAM KAYNAKLAR125.883.117 113.688.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 64.430.324 38.987.539 40.032.925 18.728.681Satışların Maliyeti31 -47.347.992 -28.829.389 -29.129.045 -14.000.987TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.082.332 10.158.150 10.903.880 4.727.694BRÜT KAR (ZARAR)17.082.332 10.158.150 10.903.880 4.727.694Genel Yönetim Giderleri33 -3.894.484 -2.972.375 -1.655.195 -1.123.380Pazarlama Giderleri33 -4.013.503 -3.176.001 -2.187.058 -1.534.698Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -1.204.716 -1.187.119 -570.817 -550.416Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.026.936 3.036.108 556.971 1.406.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -5.812.613 -2.273.703 -3.274.957 -1.153.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.183.952 3.585.060 3.772.824 1.772.179Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 110.760 51.916 55.380 10.688TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -50.377 -22.636 -51.892 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.244.335 3.614.340 3.776.312 1.782.867Finansman Gelirleri37 2.551.279 1.059.398 1.251.131 763.177Finansman Giderleri37 -1.675.813 -1.716.435 -777.918 -990.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.119.801 2.957.303 4.249.525 1.556.023Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.351.339 -823.886 -1.130.094 -854.014Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.350.384 -905.532 -955.473 -905.532Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -955 81.646 -174.621 51.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.768.462 2.133.417 3.119.431 702.009DÖNEM KARI (ZARARI)3.768.462 2.133.417 3.119.431 702.009Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 -85.137 -98.721 -87.087 -104.779Ana Ortaklık Payları41 3.853.599 2.232.138 3.206.518 806.788Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.768.462 2.133.417 3.119.431 702.009Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-85.137 -98.721 -87.087 -104.779Ana Ortaklık Payları3.853.599 2.232.138 3.206.518 806.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958129BIST