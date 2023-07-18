***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMilli Elektrikli Tren Seti için Sürücü ve Yolcu Kabini HVAC Sistemi(2 Kalem)İhaleyi Açan TarafTÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) Satın Alma Daire Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi18/07/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih18/07/2023İhale SonucuEn iyi teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale Bedeli208.680.306-TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım208.680.306-TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%210,33AçıklamalarŞirketimiz, TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından açılan 18.07.2023 tarihli "Milli Elektrikli Tren Seti için Sürücü ve Yolcu Kabini HVAC Sistemi(2 Kalem)" ihalesine katılmıştır. En iyi teklif, 208.680.306-TL olarak şirketimizce verilmiştir.İhale sonucunun kesinleşmesi için, TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) ihale komisyonunun kararı beklenecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172976BIST