***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.01.2022 tarihli 1647/22.02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre grup değişimine uyum sağlanması amacı ile Yönetim Kurulu üye sayısının değişikliği ile ilgili olarak Esas sözleşmemizin " Yönetim Kurulu" Başlıklı 8. Maddesinin tadil metninin Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir. Bu karara ilişkin gerekli başvuru 11.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Söz konusu tadil metni ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001243BIST