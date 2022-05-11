***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 16:52
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı Ali ERDOĞAN' ın Genel Müdür Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029303
BIST
16:552.451
En Yüksek
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915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BOSSA
|59,40
|73.468.197
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.366.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
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|IMASM
|26,52
|6.044.863
|% 9,95
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|ESCOM
|10,83
|33.611.380
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.972.899
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.884.643
|% -10,00
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|SELVA
|14,24
|1.723.951
|% -9,99
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|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
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|PKENT
|206,50
|139.533.795
|% -9,98
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|THYAO
|41,98
|2.830.327.067
|% -0,52
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|SISE
|20,08
|2.792.974.065
|% 0,20
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|KRDMD
|16,49
|2.108.987.336
|% -0,48
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|ASELS
|24,02
|1.707.152.659
|% -0,66
|
|SAHOL
|20,06
|1.404.769.218
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,70
|654.730.915
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,68
|1.058.916.638
|% -3,51
|
|SISE
|20,08
|2.792.974.065
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,68
|480.467.440
|% -4,17
|
|KRDMD
|16,49
|2.108.987.336
|% -0,48
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|16:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,2943
|15,3168
|% 0,46
|
|Euro
|16,1926
|16,2131
|% 0,81
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|Sterlin
|18,9096
|19,0044
|% 0,87
|
|Frank
|15,4371
|15,5301
|% 1,08
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|Riyal
|4,0692
|4,0896
|% 0,28
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|16:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.850
|11,24
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|Altın Gr.
|913
|913
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|21,00
|
|Tam
|6.148
|6.307
|22,02
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|10,64
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|Çeyrek
|1.491
|1.525
|5,32
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|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,58
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|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,34
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|B. Petrol
|107
|107
|4,33
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