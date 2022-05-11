***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 11.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısındaa) Şirketimizin unvanının "Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine,b) Şirketimizin merkezinin Söğütlü Çeşme, Fevzi Çakmak Cad. N16 34295 Küçükçekmece /İSTANBUL adresine taşınmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine,c) Tadil taslağı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029134BIST