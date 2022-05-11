***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2022 12:22
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 11.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında
a) Şirketimizin unvanının "Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine,
b) Şirketimizin merkezinin Söğütlü Çeşme, Fevzi Çakmak Cad. N16 34295 Küçükçekmece /İSTANBUL adresine taşınmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine,
c) Tadil taslağı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulun onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029134
BIST
13:242.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -68,34
|Açılış
|: 2.429
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|Önceki Kapanış
|: 2.454
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2.430
En Düşük
2.366
13:2415,3989
En Yüksek
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|Açılış
|: 15,4130
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|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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15,4157
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15,2578
13:2416,1679
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|Önceki Kapanış
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16,2522
En Düşük
16,0655
13:24915,16
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|Açılış
|: 915,16
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|Önceki Kapanış
|: 911,64
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916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GLBMD
|7,15
|18.683.626
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.508.975
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.952.910
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,80
|61.875.254
|% 8,96
|
|ULUUN
|11,11
|266.716.339
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|612.679
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.607.637
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|800.776
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,86
|2.511.724.871
|% -3,18
|
|SISE
|19,37
|1.895.462.092
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,85
|1.401.244.785
|% -4,92
|
|ASELS
|22,74
|1.118.356.952
|% -4,69
|
|TUPRS
|251,00
|1.115.275.309
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,68
|628.671.495
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,55
|717.765.044
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,55
|359.904.284
|% -2,74
|
|SISE
|19,37
|1.895.462.092
|% -2,96
|
|ODAS
|2,31
|216.351.129
|% -5,71
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,3903
|15,3989
|% 0,63
|
|Euro
|16,1269
|16,1679
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,7503
|18,8444
|% 0,33
|
|Frank
|15,4018
|15,4946
|% 0,44
|
|Riyal
|4,0912
|4,1117
|% 0,58
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,58
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.113
|6.268
|-24,14
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-11,68
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,08
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|B. Petrol
|106
|106
|-1,42
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