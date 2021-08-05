***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 27.634.525 27.634.525Transferler4.805.101 4.805.101Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.426 5.024.794 5.024.794 5.024.794Dönem Karı (Zararı)5.024.794 5.024.794 5.024.794Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.426Dönem Sonu Bakiyeler30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 5.024.794 32.659.319 32.659.319Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578Transferler30 19.000.000 1.057.772 138.904 138.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.504.000 8.504.000 8.504.000Dönem Karı (Zararı)8.504.000 8.504.000 8.504.000Dönem Sonu Bakiyeler30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.195.656 8.504.000 56.389.578 56.389.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.290.460 1.710.330Dönem Karı (Zararı)8.504.000 5.024.794Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.504.000 5.024.794Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-48.624 1.085.513Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 748.629 438.705Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,1 -465.617 509.321Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -465.617 509.321Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 252.142 152.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 252.142 172.264Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -20.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 -439.524 -90.980Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -592.264Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 138.601Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 523.104 281.797Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -508.965 -372.777Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -228.513 991.736Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -228.513 991.736Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 84.259 -915.394İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.054.617 -3.447.874Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 14.402.030 1.062.669Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.041.181 -1.294.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.041.181 -1.294.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -306.561 749.546İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -306.561 749.546Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -4.106.278 -5.779.106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.814.784 -287.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 870.730 2.956.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.586 1.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 872.316 2.955.594Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -15.857 -30.421Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -114.202 -36.235İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -114.202 -36.235Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -3.506.946 167.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.024.264 -956.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.024.264 -956.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.509.993 2.662.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -31.822 -77.063Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 812.289 -875.040YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.880.801 -2.661.652İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,35 768.978 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -1.274.779 -2.661.652Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.243.894 -2.654.301Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -30.885 -7.351Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.375.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.718 18.132Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 0 18.132Kredilerden Nakit Girişleri47 0 18.132Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -703.381 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -703.381 0Ödenen Faiz37 -138.601Alınan Faiz37 592.264 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.159.941 -933.190Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.159.941 -933.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.723.253 2.339.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.883.194 1.405.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 20.883.194 4.723.253Finansal Yatırımlar47 6.871.217 21.044.734Ticari Alacaklar7 9.256.869 10.355.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.256.869 10.355.537Diğer Alacaklar9 716.089 409.528İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 716.089 409.528Stoklar10 13.548.147 9.441.869Peşin Ödenmiş Giderler11 6.441.416 8.256.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 6.441.416 8.256.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 553.386Diğer Dönen Varlıklar29 4.656.730 3.632.689İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 4.656.730 3.632.689ARA TOPLAM62.373.662 58.417.196TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.373.662 58.417.196DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 0 768.978Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.375.000 0Maddi Duran Varlıklar14 13.100.562 12.598.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 73.156 49.164Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 73.156 49.164Ertelenmiş Vergi Varlığı40 38.910 123.169TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.587.628 13.539.492TOPLAM VARLIKLAR76.961.290 71.956.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 21.181 45.014İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 21.181 45.014Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.402.316 1.974.650İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.402.316 1.974.650Ticari Borçlar7 3.198.429 2.836.664İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 25.008 26.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.173.421 2.810.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 611.212 627.069Diğer Borçlar9 170.229 284.431İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 170.229 284.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.110.266 8.617.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.110.266 8.617.212Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 258.903Kısa Vadeli Karşılıklar25 467.632 428.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 305.491 266.077Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 162.141 162.141ARA TOPLAM12.240.168 14.813.258TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.240.168 14.813.258UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.523.814 8.631.028İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 7.523.814 8.631.028Uzun Vadeli Karşılıklar25 807.730 626.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 807.730 626.824TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.331.544 9.257.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.571.712 24.071.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 56.389.578 47.885.578Ödenmiş Sermaye30 41.000.000 22.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 257.634 257.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 257.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 257.634Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.355.356 1.297.584Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 1.195.656 1.056.752Net Dönem Karı veya Zararı30 8.504.000 20.196.676TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.389.578 47.885.578TOPLAM KAYNAKLAR76.961.290 71.956.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 22.964.213 21.378.169 13.005.016 9.530.215Satışların Maliyeti31 -15.439.207 -14.455.596 -8.815.217 -6.720.244TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.525.006 6.922.573 4.189.799 2.809.971BRÜT KAR (ZARAR)7.525.006 6.922.573 4.189.799 2.809.971Genel Yönetim Giderleri28 -4.076.189 -1.723.255 -1.450.751 -1.176.379Pazarlama Giderleri28 -1.930.870 -1.458.671 -1.151.640 -728.237Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.971.354 1.470.214 649.700 711.718Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.588.946 -2.016.898 -860.020 -1.010.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)900.355 3.193.963 1.377.088 606.581Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 7.036.585 812.044 -308.334 -192.495TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 102.941 -39.441 -19.711 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.039.881 3.966.566 1.049.043 414.086Finansman Gelirleri37 1.417.388 191.521 982.289 74.156Finansman Giderleri37 -239.055 -48.687 -79.481 -14.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.218.214 4.109.400 1.951.851 473.454Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-714.214 915.393 -110.693 1.489.126Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -629.955 0 -351.611 521.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -84.259 915.393 240.918 967.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580DÖNEM KARI (ZARARI)8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955090BIST