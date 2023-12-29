***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
29.12.2023 20:42
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL artışla 200.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname onaylanmak üzere 29.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Kamuoyuna sayglarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230955
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1220
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0179
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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33,0757
En Düşük
32,5291
18:051.960,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.960,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5210
|29,5461
|% 0,41
|
|Euro
|32,6007
|32,6908
|% 0,05
|
|Sterlin
|37,4954
|37,6834
|% 0,36
|
|Frank
|34,9639
|35,1745
|% 0,67
|
|Riyal
|7,8487
|7,8881
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|992,16
|995,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.100,71
|1.106,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,25
|77,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,24
|2.067,58
|% 0,66
|