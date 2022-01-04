***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.01.2022 17:02
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06-5782 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988688
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 0,4229
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5680
En Düşük
12,9640
18:0515,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 0,5142
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3518
En Düşük
14,6944
18:05790,75
En Yüksek
|Değişim
|: 4,18%
|| 31,75
|Açılış
|: 790,75
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
791,82
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4702
|13,5099
|% 3,38
|
|Euro
|15,2466
|15,3097
|% 3,43
|
|Sterlin
|18,3037
|18,3955
|% 4,02
|
|Frank
|14,7571
|14,8460
|% 3,94
|
|Riyal
|3,5957
|3,6137
|% 3,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|11,59
|
|Altın Gr.
|790
|790
|30,81
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,39
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında