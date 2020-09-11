***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2020 17:02
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 14.12.2017 Hedef Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanlığı 9.24 A Bağımsız Üye Değil
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Genel Md. ve Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET FAYSAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Öğretim üyeliği , Yönetim kurulu üyeleiği Hayır Bağımsız Üye Değil
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.09.2020 İcrada Görevli Değil hukuk müşavirliği yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye
HALİL EMRE ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874699
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,41
|Açılış
|: 468,57
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4756
|7,4782
|% 0,40
|
|Euro
|8,8470
|8,8520
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5374
|9,5852
|% 0,26
|
|Frank
|8,1916
|8,2409
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9874
|1,9974
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,92
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında