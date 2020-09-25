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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Hedef Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 9.24 A Bağımsız Üye Değil Hayır
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Genel Md. ve Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MEHMET FAYSAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Öğretim üyeliği , Yönetim kurulu üyeleiği Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.09.2020 İcrada Görevli Değil hukuk müşavirliği yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
HALİL EMRE ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Aslıhan Sakızlıoğlu Dış Ticaret Md. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış Ticaret Md. Pazarlama
KADİR GÜLDÜREN Mali İşler Md. Muhasebeci Mali İşler Md. Muhasebe Md.
ZERGÜN MUHSİNİ Dış Ticaret koordinatörü Yönetici Dış Ticaret koordinatörü Dış Ticaret koordinatörü
YETKİN YALÇIN Fabrika Müdürü Makine Mühendisi BAKIM ve AR-GE MD. ÜRETİM MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876713


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