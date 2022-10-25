***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2022 08:58
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073759
BIST
13:263.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 20,15
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:2618,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:2618,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:26981,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,30
|Açılış
|: 981,03
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:24
|TSPOR
|4,95
|275.961.136
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|3.974.920
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.161.790
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.310.411
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.319.978
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|552.279.433
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|95.685.101
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|227.440.105
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|81.491.180
|% -9,98
|
|THYAO
|101,70
|3.282.919.211
|% 2,21
|
|SASA
|105,20
|1.793.648.092
|% 5,20
|
|SISE
|33,24
|1.791.761.109
|% 2,40
|
|AKBNK
|15,74
|1.565.103.829
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,60
|1.485.375.021
|% 2,45
|
|TSKB
|3,13
|879.964.285
|% 7,93
|
|SKBNK
|2,14
|592.829.513
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,67
|1.221.330.642
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.485.375.021
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,95
|1.283.822.335
|% 3,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6098
|% 0,14
|
|Euro
|18,3489
|18,3568
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0230
|21,1284
|% 0,51
|
|Frank
|18,4905
|18,6019
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,06
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,89
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.591
|6.692
|-46,00
|
|Tam
|6.625
|6.707
|-62,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,85
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|-1,27
|